Codes kraken in de tempel van Salomo

Krakend valt de houten deur achter hen in het slot. Peter (47) en Annemarie (44) van Wensveen uit Bodegraven met hun dochters Anna (18) en Meta (16) kijken elkaar aan. Nu is het echt. Ze zitten opgesloten in een van de kamers van christelijke escaperoom The Road in Gouda en hebben één uur de tijd om te ontsnappen.

Zand knispert onder hun voeten. In de schemerige ruimte, die muf ruikt, ontwaren ze een miniatuurversie van de tempel van Salomo. Twee bronzen pilaren markeren de ingang. Een koperen wasvat en een brandofferaltaar bevinden zich op het plein ervoor.

De dames beginnen gelijk aan deurtjes te trekken, door ramen te kijken en aan het dak van de tempel te voelen. Anna vindt houten puzzelstukjes. Meta ziet twee koffers met een cijferslot in een hoek van de escaperoom staan.

Om de tempel staan plastic diertjes: koeien, geiten, varkens en kippen. Er zijn codes op hun buiken geschreven, ontdekken de Van Wensveens.

Peter is verdiept in kaartjes met vragen die bij de tempel liggen. Hij komt erachter dat er antwoorden op de twee pilaren staan gekerfd. „Zouden deze vragen en antwoorden bij elkaar horen?” Hij leest de tekst op een van de kaartjes hardop voor. De dames bekijken de puzzelstukjes, turen naar de getallen op de buiken van de diertjes en draaien aan het koperen wasvat in de hoop het antwoord te vinden. Allemaal roepen ze door elkaar.

Annemarie steekt vertwijfeld haar armen in de lucht. „Het is alsof ik een natuurkundeproefwerk moet maken, maar allerlei gegevens mis.” Meta reageert gevat: „Die heb ik vandaag nog gemaakt, dus ik weet precies hoe u zich voelt.”

Het is voor Peter, Annemarie en Meta de eerste keer dat ze een escaperoom bezoeken. Anna heeft er ooit een in Utrecht met haar collega’s gedaan. „Die vond ik heel eng. We moesten een moordzaak oplossen. Er hingen bebloede vingers aan het plafond.”

Het is dezelfde ervaring die Marcel van Beek (36), werkzaam bij een installatiebedrijf in Gouda, had. „In veel escaperooms draait het om moord, bloedvergieten en angst aanjagen.” Niet nodig en onverantwoord, vond hij. Als groot fan van escaperooms besloot hij daarom een christelijk alternatief op poten te zetten.

Deze zomer zijn in het gebouw van de interkerkelijke jongerenvereniging LuMina in Gouda, waar Van Beek voorzitter van is, drie christelijke escaperooms te vinden. Een gaat over de tempel, een over de gelijkenissen van Jezus en een, Studio Seven, over christelijke muziek.

Een groep van zes jongeren bouwde een jaar lang, acht à tien uur per week, aan de kamers. „We pakten een verhaallijn uit de Bijbel en bedachten daar puzzels en opdrachten bij. Met behulp van een 3D-printer maakten we Bijbelse attributen na.”

De kamers zijn elke avond, behalve op zondag, in juli en augustus open voor groepen van vier tot zes personen. „In de zomerperiode zijn er geen activiteiten en verhuur, dus konden wij het gebouw gebruiken voor een paar escaperooms.”

Bezoekers zijn kerkelijke groepen uit het hele land, zoals jeugdclubs en kerkenraden. Ook niet-christenen bezoeken The Road. „Het Oude en Nieuwe Testament zijn onbekende termen voor hen. Ze komen vooral om gezellig met elkaar te puzzelen. Soms levert een bezoek vragen op over de Bijbel. Die kunnen ze aan een van onze medewerkers stellen.”

De escaperooms zijn echter niet bedoeld als evangelisatie-actie, legt Van Beek uit. „Het zou mooi zijn als er goede gesprekken over het Evangelie uit voortkomen, maar dat is niet het hoofddoel. Het gaat om het samenzijn. Een escaperoom is een leuke activiteit om elkaar beter te leren kennen.”

De kosten zijn 75 euro per kamer. Het geld wordt gebruikt om de onkosten te dekken. Wat over is, besteedt de vereniging aan activiteiten en optredens van derden. Negatieve reacties op de zomerse escaperoom heeft Van Beek niet gehad, hoewel hij kan begrijpen dat er christenen zijn die vraagtekens plaatsen bij het fenomeen. „Wij gaan op een eerbiedige manier met de Bijbel om. Onze escaperoom is een mooie manier om met elkaar bezig te zijn en meer te leren over de Bijbel.”

Belangrijk vindt hij het om de informatie uit de Bijbel correct over te brengen. Daarom riep hij deze zomer de hulp in van stichting Israël en de Bijbel. „Zij beschikken over veel kennis en bekijken of de teksten kloppen.”

Helemaal nieuw is het fenomeen christelijke escaperoom niet. De afgelopen twee zomers heeft Van Beek al met het concept gewerkt in LuMina. Daar kwamen circa veertig groepen op af. Elders in het land bevinden zich enkele christelijke concurrenten, hoewel Van Beek niet precies weet waar.

Als het even kan, wil Van Beek nog jaren door met de zomerse escaperooms. Belangstelling is er genoeg. „De komende weken hebben we al 26 boekingen. Ik verwacht dat we deze zomer de vijftig aantikken.” Muziekkamer Studio Seven gaat mogelijk dit najaar opnieuw open.

De Van Wensveens lukt het niet om binnen een uur de codes te kraken. Ze kijken echter terug op een leuke avond. „Heel knap gemaakt”, concludeert Annemarie. „Als ik dit elke week doe, neemt mijn rekenkundig inzicht met sprongen toe.”

>>cjvgouda.nl/the-road