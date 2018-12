Christenen in Almere bidden samen voor de vrede van de stad

In Almere vindt elke maand het stadsgebed plaats, steeds op een andere locatie. Christenen uit verschillende kerken bidden samen voor de vrede van de stad. „Almere behoort U toe.”

Het pand van evangelische gemeente House of Worship Almere bevindt zich aan de rand van een industrieterrein, pal naast een tattooshop. Hier zijn deze avond ongeveer twintig mensen bij elkaar gekomen om te bidden voor de stad: mannen en vrouwen, blank en gekleurd, meest van middelbare leeftijd.

„Ik wandel in het licht met Jezus”, zingen ze onder begeleiding van een keyboard. Marry Treep, die de avond leidt, doet een kort gebed en zegt: „Ik geloof dat het een bijzondere avond gaat worden. Ik hoop dat het licht komt in deze stad. Het is heerlijk om voor de stad te mogen bidden. De wedloop is gelopen. Jezus heeft de overwinning behaald.”

Vervolgens zingen de aanwezigen aanbiddingsliederen. De woorden van Opwekking 550 –„Want U houdt van mij”– worden veranderd in: „Want U houdt van Almere.” Daarna volgt: „Almere behoort U toe.”

Dat bevestigt Treep in een korte toespraak. „Waarom is er in deze stad zo veel boosheid en verdriet? De Heere houdt van Almere. Het laatste hoofdstuk van Ezechiël is een boodschap van de hoop die God geeft. „De Heere is daar”, was de naam van de stad. Wat zou het mooi zijn als we dat van Almere kunnen zeggen. Laten we ons niet schamen en met onze buren over het Evangelie praten of hen uitnodigen om naar de kerk te komen, zoals dat pas gebeurde tijdens een doopdienst. Er gebeuren verrassende dingen in Almere, zoals met pretpark Witchworld, waar de stekker uit getrokken is. Almere is een plek die in Gods hand is.”

De aanwezigen bidden hardop, ook voor de burgemeester en voor mensen die in nood zijn. „Mag Almere een plek zijn waar ze tot rust mogen komen?”

Treep sluit af met de bede: „Het is ons verlangen dat Almere voor U is. Gebruik ons daarvoor, bij elke stap die we zetten, zodat wij een spoor van Uw aanwezigheid mogen achterlaten.”

Daarna verzamelen de aanwezigen zich om de tafel met een uitgespreide kaart van alle stadsdelen van Almere: Stad, Buiten, Haven, Hout, Poort, Nobelhorst en Oosterwold. Ze leggen hun vinger bij de eigen wijk en bidden er hardop voor. Voorganger Julius Rahajaän van House of Worship Almere blaast op de sjofar. Als aandenken aan deze avond krijgt zijn gemeente een tak met groene knoppen, die men samen over de kaart van Almere legt.

Duister

Het stadsgebed duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna hebben Marry Treep en Marianne de Groot tijd om te praten. De Groot en haar man Henk, die deel uitmaakt van het bestuur van de ChristenUnie in Almere, zijn bijna vanaf het begin bij het stadsgebed betrokken. Treep doet ongeveer negen jaar mee. Samen met Maurits-Jan Westhoven, die het keyboard bespeelde, vormen zij de stuurgroep Stadsgebed.

Volgens de stuurgroepleden is ‘Almere’ tamelijk uniek in het kiezen van telkens een andere locatie. De ene keer bij een evangelische gemeente, dan weer bij een traditionele kerkelijke gemeente; soms in een huis, dan weer rondom een bankje ergens in de stad. Het meest bijzondere moment? Toen ze een gebedswandeling maakten en de skyline van de stad zagen veranderen, van donker in licht. Het geeft hun hoop voor de toekomst.

Dat werd bevestigd door de ontwikkelingen rond Witchworld. Almeerder Ton Theunis wilde in een niet afgebouwd kasteel in Almere een pretpark vestigen dat Witchworld zou gaan heten. Het zou een attractie worden met trollen en heksen. Hij is jarenlang bezig geweest maar kreeg uiteindelijk de financiering niet rond, zo bleek deze herfst.

Vrede

Treep is er blij mee. „Witchworld was een plan vol duisternis. We hebben gebeden dat het zou stoppen. Enige tijd voordat het plan afgeblazen werd, kreeg ik het geloof dat het niet zou doorgaan. Een andere vrouw die ik sprak, geloofde hetzelfde. We kunnen niet een-op-een zeggen dat ons gebed verhoord is, maar het is wel opmerkelijk wat er is gebeurd.”

De Groot verwijst naar Jeremia 29:7, waar het gaat over het bidden voor de vrede van de stad. „Er gebeuren veel duistere dingen in Almere. We zijn niet bang voor de duisternis, want God is sterker. We vragen God om het goede te zegenen en te versterken. Waar je aandacht aan geeft, groeit.”

Stadsgebed in ruim negentig plaatsen

Stadsgebed Almere is niet het enige stadsgebed in Nederland. Vergelijkbare initiatieven zijn er in onder meer Harderwijk, Dordrecht, Enschede, Deventer, Wageningen, Waalwijk, Assen, Amersfoort, Gorinchem. Middelburg, Maastricht en Haarlem; in totaal in meer dan negentig plaatsen.

Stadsgebed is in principe interkerkelijk, regelmatig en bij vertegenwoordiging. Deelnemers komen zo veel mogelijk namens hun gemeente of gebedsgroep. Hoofdidee is dat in een bepaalde stad de leiders van alle kerken samenkomen om eenmaal in de maand te bidden, niet voor zichzelf, maar voor de stad.

Stadsgebed Almere bestaat ongeveer dertig jaar. De stuurgroep Stadsgebed, bestaande uit vier personen, valt organisatorisch onder het Evangelisch Contact Almere (ECA), een platform van 23 kerken en gemeenten ter bevordering van de samenwerking.

ecaalmere.nl/eca/stadsgebed-almere