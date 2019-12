Cgk Zwolle: Classisvergadering grievend voor homo

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Zwolle heeft het gesprek op de classis Zwolle vrijdag als „grievend” voor homoseksuele kerkleden ervaren. „De standpunten die in de classisvergadering te horen waren, stemmen ons verdrietig.”

Dat schrijft de kerkenraad voor algemene zaken van de cgk Zwolle in een zaterdag verschenen brief aan de Zwolse gemeenteleden.

De classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken sprak vrijdag over de moeite van de gemeente in Zwolle met de besluitvorming van de generale synode rond homoseksualiteit. In de komende periode worden verschillende voorstellen verzameld die waarschijnlijk in februari worden besproken.

De synode sprak in 2013 uit dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie niet mogen worden toegelaten tot het afleggen van geloofsbelijdenis of tot de sacramenten. De gemeente in Zwolle is het niet eens met dat besluit en biedt ruimte aan mensen die „in liefde en trouw” een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. „Wij geloven oprecht dat we ongeacht geaardheid, sekse en herkomst allemaal welkom zijn bij God en dus in Zijn gemeente; dit is de kern van het Evangelie”, aldus de kerkenraad in zijn brief.

Een deel van de christelijke gereformeerde kerken in de regio gaf op de classisvergadering „opnieuw uitdrukkelijk het signaal af dat zij onze opvatting op dit punt niet delen. Wat in de eerste plaats voor alle homo en lesbische leden pijnlijk is.”

De kerkenraad zegt „bijzonder bemoedigd” te zijn door de „vele aanwezige gemeenteleden op de classisvergadering, de gebedsgroepen die om ons heen hebben gestaan en de massale steunbetuigingen via sociale media, van binnen en buiten de kerk. Op tal van plaatsen in het land zijn CGK-gemeenten bijeen geweest om voor onze gemeente en voor de situatie in het kerkverband te bidden. Op de classis werd bovendien ook uitdrukkelijke steun uitgesproken door andere CGK-gemeenten. We zien hier Zijn liefde.”

De kerkenraad werpt in de brief de vraag op waarom de cgk in Zwolle –met ruim 4400 leden de grootste gemeente binnen het 72.000 leden tellend kerkverband– christelijk gereformeerd blijft. „Waarom een gesprek blijven opzoeken dat keer op keer grievend is voor homo en lesbische leden? De eenheid van Christus is het ons voor nu waard om nog een mijl met elkaar te gaan. We vormen al meer dan honderd jaar een familie. In een familie houd je elkaar vast en aanvaard je elkaar, ook als je het niet met elkaar eens bent. Het geloof in de liefde tot Jezus is onze diepste drijfveer. Daarover willen we graag in gesprek met andere gemeenten, ook binnen de classis.”

