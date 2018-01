Cgk Sliedrecht vervangt Beth-Elkerk voor nieuwbouw

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) van Sliedrecht is van plan om de Beth-Elkerk (foto) aan de Kerkbuurt te vervangen door nieuwbouw. Een voorbereidingscommissie bereidt in overleg met de architect een aanbestedingsronde voor. Het is de bedoeling dat er voor de zomer een concreet plan op tafel ligt. De kerkelijke gemeente heeft al een nabijgeleden woning met bijbehorend perceel aangekocht.

Het huidige gebouw is verouderd en toe aan renovatie, zegt ds. C. P. de Boer van de Beth-Elkerk desgevraagd. „Op langere termijn bleek nieuwbouw de goedkoopste oplossing. Bovendien krijgen we dan een gebouw dat aan onze wensen voldoet als het gaat om zaalruimte en duurzaamheid. Het orgel wordt overgeplaatst naar de nieuwe kerk.”

Het huidige kerkgebouw heeft zo’n 1500 zitplaatsen. Dat aantal wordt met enkele honderden teruggebracht. Wel wordt het mogelijk om enkele zalen bij de kerkzaal te trekken. Tijdens de nieuwbouw zal de gemeente voor het houden van de erediensten moeten uitwijken naar een andere locatie. Daarover is nog geen besluit genomen. Opties hiervoor zijn de Grote Kerk, een sporthal of de kerk van de gereformeerde gemeente.

In Sliedrecht zijn twee christelijke gereformeerde kerken: Beth-El en Eben-Haëzer.