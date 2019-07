CGK houden dag van bezinning en gebed

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) komt op 4 oktober bijeen om een speciale dag van bezinning en gebed te houden.

Dat maakte ds. P. D. J. Buijs uit Nunspeet, tweede voorzitter van de CGK-synode, zaterdag bekend.

De afgevaardigden en adviseurs van de synode komen achter gesloten deuren bijeen om „met elkaar van hart tot hart te spreken en in alle openheid te kunnen delen wat in de huidige situatie van de CGK als kostbaar maar ook als kwetsbaar wordt ervaren.”

Synodepreses ds. J. G. Schenau spreekt een bezinnend woord.

De eerste zittingsweek van de CGK-synode vindt in november plaats.

Het is niet voor het eerst dat de landelijke vergadering van de CGK tijd inruimt voor een speciaal moment van bezinning en gebed. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de aanloop van de tweede zittingsweek van de generale synode in november 2016, toen onder meer homoseksualiteit op de agenda stond.