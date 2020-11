Britse rabbijn Jonathan Sacks overleden

De Britse rabbijn Jonathan Sacks is zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was ernstig ziek, meldde The Jewish Chronicle dit weekend.

Rabbijn Sacks was van 1991 tot 2013 opperrabbijn van de Verenigde Hebreeuwse Congregaties van het Gemenebest. Ook schreef hij enkele tientallen boeken. In 2016 won hij de Templeton Prize, die ook wel een ‘Nobelprijs’ voor religie genoemd wordt. .

De Britse prins Charles, die eregast was bij het afscheid van rabbijn Sacks in 2013, heeft zijn „diepe medeleven” betuigd. Ook premier Boris Johnson liet weten „diep bedroefd” te zijn vanwege het overlijden van de Joodse geestelijke.

De begrafenis van rabbijn Sacks heeft zondag plaatsgehad.