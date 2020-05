Bremer kerk start procedure tegen ds. Latzel

Tegen ds. Olaf Latzel, predikant van de Sint-Martinigemeente in Bremen, wordt een kerkelijke tuchtprocedure in gang gezet. Aanleiding vormen uitlatingen die hij deed over homoactivisten.

De Bremer Evangelische Kerk (BEK), waaronder de Sint-Martini valt, besloot vrijdag tot de tuchtprocedure, meldt de Duitse nieuwsdienst Idea. Wat die precies inhoudt, is nog niet duidelijk: de leiding van de BEK wil dit laten afhangen van de vraag wat het openbaar ministerie van Bremen doet met de aangifte die tegen ds. Latzel is gedaan wegens „volksopruiing.”

De predikant had tijdens een huwelijksseminar in oktober 2019 ook over homoseksualiteit gesproken. Hij verwees in dat kader naar de militante homoactivisten die zijn gemeente al lange tijd lastigvallen en noemde hen „misdadigers” (Verbrecher). Toen dit openbaar werd, ontstond er grote ophef, waarna ds. Latzel zich verontschuldigde.

De kerkenraad van de Sint-Martini staat volledig achter zijn predikant, zo blijkt –opnieuw– uit een zondag gepubliceerde verklaring op de website van de gemeente.