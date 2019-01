Benedikt Peters: De Bijbel is onfeilbaar

„We kunnen God niet anders kennen en gehoorzamen dan door Zijn Woord te gehoorzamen en te geloven.” Zo begint de Zweeds-Zwitserse prediker Benedikt Peters het driedaagse seminar over de geloofwaardigheid van de Bijbel aan de EBTC Bijbelschool in Berlijn. De ongeveer 180 deelnemers aan de bijeenkomst, die tot donderdag duurde, kwamen vanuit gemeenten in de gehele Duitstalige wereld. Buiten de Berlijners om waren er grote delegaties uit Zwitserland, Baden-Württemberg en het Rijnland.

De meeste deelnemers van het seminar volgen het tweedejaars hermeneutische programma aan de parttime Bijbelschool; een kleine minderheid kwam vanbuiten of is betrokken bij de predikersopleiding. De afgelopen week bezonnen zij zich op vele aspecten rondom de geloofwaardigheid van de Bijbel.

Peters stelt nadrukkelijk dat het woord onfeilbaarheid een wassen neus geworden is. Hij hekelt met name de ‘Bijbelgetrouwe’ theologie die beweert dat de Bijbel het bij sommige historische en wetenschappelijke feiten bij het verkeerde eind heeft. Sterk waarschuwt hij ervoor dat de twijfel dan snel toeslaat over allerlei ethische uitspraken, huwelijk en zelfs schepping en zondeval. „Wanneer het Gods openbaring is waarmee we het moeten doen, moet die compleet en onfeilbaar zijn. Als de ene helft wel klopt en de andere helft niet, dan zijn we terug bij af.”

Terug bij af dat betekent volgens Peters terug naar het vertrouwen op het eigen verstand. En terug naar het verstand betekent teruggeworpen zijn op jezelf als rechter over de Bijbel en als maatstaf van een al dan niet godzalig leven.

Hoe kunnen mensen dan weten dat de Bijbel Gods Woord is? Volgens Peters is dit bewijzen niet het belangrijkste. Hij haalt de theoloog Adolf Zahn aan: „In essentie buigt de mens niet voor bewijzen. Hij buigt voor autoriteit.”

En deze autoriteitsclaim komt in de Bijbel alleen al in het Oude Testament 3808 keer voor, met de woorden: „Aldus spreekt de Heere...” Peters: „Voor deze claim rest ons enkel te buigen.”

Als mensen toch bewijsvoering zoeken, dan hoeft die niet in de eerste plaats uit de archeologie te worden gehaald, aldus de Zwitser. „Veel meer zou de archeologie blij moeten zijn wanneer zij door de Bijbel bevestigd wordt. De Bijbel heeft in tegenstelling tot gebrekkige mensen geen externe bewijzen nodig; ze bewijst zichzelf.”

Tijdens het seminar werd uur na uur gevuld met vele Bijbelteksten over liefde tot de Bijbel en over het zelfgetuigenis van de Schrift. Peters: „De verschillende boeken van de Bijbel zijn logisch en samenhangend opgebouwd en voldoen daarmee als enig heilig boek aan Aristoteles’ literaire standaard: een duidelijk begin, geen onnodige of overbodige onderdelen, een hoogtepunt en een zinvol slot.”

Ook een rij contrasterende passages kwam aan bod, met oplossing en al. Maar ook hier: „Al zou er geen verklaring zijn of begrijpt men iets niet, dit doet niets af aan de waarheidsclaim van de Bijbel zelf.”

Veel meer nog dan alle dogmatische en wetenschappelijke ”Spiegelfechterei”, is de kracht van de Bijbel om mensen te veranderen een bewijs van zijn waarheid, bevestigt de spreker ook uit zijn eigen leven. Naast de vele theologische boeken en Bijbelverklaringen die hij schrijft, gaat Peters als oudste voor in een gemeente in Zwitserland. De 68-jarige theoloog, die zo’n tien talen beheerst, kwam in de jaren zestig tot geloof na terugkomst van een „drugsreis” naar India.

De christelijke leider onderschrijft van harte het feit dat de Bijbel voor iedere gelovige helder en duidelijk te begrijpen is. Geloofsbelijdenissen zijn volgens hem nuttig als samenvatting van de leer. „Nieuwe leden moeten natuurlijk overeenstemmen in de wezenlijke leerstellingen, maar ze hoeven niet alles te ondertekenen om lid van de kerk te worden. Van oudsten wordt verwacht dat ze deze belijdenis, onder meer met uitspraken over actuele thema’s, wel kunnen ondertekenen.”

Het EBTC is een parttime Bijbelschool met vier vestigingen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk met momenteel in totaal ongeveer 600 studenten. De school staat bekend om haar (neo-)calvinistische theologie en haar nadruk op grondige exegese. De studenten komen hoofdzakelijk uit (Rusland-Duitse) baptistengemeenten, vergaderingen van gelovigen en andere onafhankelijke evangeliegemeenten.