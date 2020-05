Apologeet Ravi Zacharias overleden

De christelijke apologeet Ravi Zacharias is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden, twee maanden nadat hij de diagnose kanker kreeg. Dat berichtte de website van zijn organisatie Ravi Zacharias International Ministries (RZIM) dinsdag.

Met RZIM richtte hij zich op apologetische argumenten voor het bestaan van God en de redelijkheid van het christelijk geloof. Ook schreef Zacharias meer dan dertig boeken, waarin hij christenen aanmoedigde het gesprek aan te gaan met sceptici. Hij beargumenteerde dat de christelijke levensvisie sterke antwoorden heeft op vragen over het menselijk bestaan. Zijn boeken werden ook in het Nederlands vertaald, zoals de bestseller ”De grote Wever”. Hij was bijna vijftig jaar predikant.

Zacharias was afkomstig uit India en groeide op in een anglicaans gezin. Als twintiger verhuisde hij naar Canada; later naar de Verenigde Staten.