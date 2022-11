Autoriteiten in de Chinese stad Zhenzhou hebben een lockdown van vijf dagen aangekondigd voor delen van de stad. Meer dan zes miljoen inwoners van Zhenzhou, ongeveer de helft van de bevolking, worden door de maatregel getroffen. De lockdown gaat vrijdag om middernacht in en komt na protesten waarbij werknemers van een iPhone-fabriek in de stad botsten met beveiligers en politie.