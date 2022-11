Nederlandse flyshootvisserij in Frans water veiliggesteld

Nederlandse vissers kunnen de komende tien jaar blijven vissen in onder meer de Franse wateren. Een ruime meerderheid van het plenaire Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een akkoord dat vertegenwoordigers van het parlement hier in september over bereikten met de lidstaten en de Europese Commissie. „De Fransen hebben de flyshootvisserij gelukkig niet kunnen verbieden”, reageert Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie).