Bloomberg: EU komt met voorstellen voor onderhandelingen met VS

In het document zouden voorstellen komen te staan voor het verlagen van importheffingen en het beperken van andere handelsbarrières. Ook zou Brussel het gesprek willen aangaan over het stimuleren van Europese investeringen in de VS. Daarnaast zou Brussel het met de VS willen hebben over samenwerking bij wereldwijde problemen. Dan gaat het ook over de aanpak van de Chinese dumping van goedkoop staal.

Een woordvoerder van de Commissie wilde geen commentaar geven aan Bloomberg. Volgens de bronnen zouden de plannen nog kunnen veranderen aangezien de Europese Commissie hierover nog zou overleggen met de lidstaten. De EU zou ook nog steeds doorgaan met plannen voor vergeldingsmaatregelen, mochten de onderhandelingen mislukken.