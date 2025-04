CPB en DNB: importheffingen remmen Nederlandse economie

De tarieven leiden volgens het CPB tot hogere kosten en veel onzekerheid voor bedrijven. Daardoor dalen de investeringen en de export, wat zorgt voor een lagere groei. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor de economische groei, valt volgens het CPB door de heffingen eind 2026 1 procentpunt lager uit.

Door de dalende koers van de Amerikaanse dollar zijn de gevolgen van de heffingen voor de inflatie in Nederland echter beperkt. Als de Europese Unie terugslaat met importheffingen op goederen uit de VS zal dat leiden tot hogere invoerprijzen voor Nederland, maar ook het effect hiervan op inflatie is waarschijnlijk niet heel groot. Daarbij heeft het CPB geen rekening gehouden met verder oplopende onzekerheid bij bedrijven en investeerders. Terugslaan zal in dat geval nog grotere gevolgen kunnen hebben.

De gevolgen voor de Nederlandse economie zijn volgens het CPB op de lange termijn echter kleiner dan op de korte termijn. Dit komt doordat bedrijven meer tijd hebben om zich aan te passen en om alternatieve afzetmarkten te vinden. Voor sectoren zijn de uiteindelijke gevolgen verschillend. Op de langere termijn zal de industrie last houden van de verslechterde concurrentiepositie ten opzichte van de VS, maar dienstensectoren kunnen juist profiteren.

Ook DNB keek naar de effecten van de importheffingen op de Nederlandse economie. De conclusies waren nagenoeg gelijk aan die van het CPB. Zo verwacht ook DNB dat de importheffingen volgend jaar leiden tot een daling van de economische groei met ongeveer 1 procentpunt. Ook voorziet de centrale bank dat de impact op de inflatie beperkt blijft „tot enkele tienden van een procentpunt”.

In het licht van de handelsoorlog benadrukt DNB dat het voor de Nederlandse economie van cruciaal belang is dat de Europese interne markt wordt versterkt. Dat kan door handelsbelemmeringen binnen de Europese Unie te minimaliseren. Daardoor wordt een interne markt gecreëerd met voldoende schaal en afzetmogelijkheden „waar bedrijven, consumenten en de economische groei van kunnen profiteren”, aldus DNB.