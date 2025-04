Moeder Facebook voert resultaten verder op ondanks handelsoorlog

Meta zette een kwartaalomzet van ruim 42 miljard dollar in de boeken. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 35 procent tot afgerond 17 miljard dollar.

„We hebben een sterke start gemaakt van een belangrijk jaar, onze gemeenschap blijft groeien en ons bedrijf presteert zeer goed”, zei topman Mark Zuckerberg in een toelichting. „We boeken goede vooruitgang met AI-brillen en Meta AI, dat nu bijna 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers heeft”, voegde hij ook toe.

Meta investeert ook fors om gelijke tred te houden met concurrenten als ChatGPT-maker OpenAI en Google in de ontwikkeling van taalmodellen en chatbots. Het bedrijf verwacht nu dit jaar 64 miljard tot 72 miljard dollar uit te geven, meer dan de eerdere prognose van 60 miljard tot 65 miljard dollar. Zuckerberg durft de investeringen verder op te voeren omdat hij ervan overtuigd is dat zijn bedrijf goed gepositioneerd is om alle onrust het hoofd te bieden.

Beleggers lijken enthousiast over de cijfers. Het aandeel Meta ging woensdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street behoorlijk omhoog.

Datzelfde geldt voor Microsoft dat woensdagavond eveneens met cijfers kwam. Microsoft heeft 13 procent meer omzet en 18 procent meer winst geboekt, wat suggereert dat de vraag van klanten niet is aangetast door alle tarieven en bredere economische onzekerheid.

„We hebben een sterk kwartaal neergezet met een Microsoft Cloud-omzet van 42,4 miljard dollar, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar”, benadrukte financieel directeur Amy Hood.

De grootste softwaremaker ter wereld wordt gezien als koploper in het commercialiseren van AI-producten, dankzij de nauwe samenwerking met ChatGPT-maker OpenAI. Microsoft is bijvoorbeeld met AI-assistenten gekomen in zijn bekende programma’s zoals Office en Excel.