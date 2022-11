De politie heeft dinsdagavond een dode vrouw gevonden in een woning aan de Gildenweg in Maastricht. Een woordvoerster van de politie wilde uit piëteit hierover geen nadere bijzonderheden noemen. Volgens een woordvoerster van Namens de familie gaat het om de moeder van Gino, het 9-jarige jongetje dat in juni werd ontvoerd en gedood.