Elon Musk heeft in zijn eerste mail aan personeel van Twitter een einde gemaakt aan het thuiswerkbeleid van het sociale medium. De nieuwe eigenaar van de berichtendienst gaf aan zijn werknemers „minimaal 40 uur per week” op kantoor te verwachten. Onder de vorige leiding had Twitter het juist mogelijk gemaakt voor iedereen om altijd vanuit huis te werken.