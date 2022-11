Media: VS onderhandelen in geheim met Rusland over Oekraïne

De Amerikanen onderhandelen in het geheim met Rusland om de spanningen af te bouwen rond de mogelijke inzet van kernwapens in Oekraïne. Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan voerde vertrouwelijke gesprekken met zijn Russische tegenhanger en een andere topadviseur van president Vladimir Poetin. De contacten moesten de kans op een nucleair conflict verminderen, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.