Wat je leert is wat je doet. En leren doe je vooral van je ouders. Maar wat als je thuis niet de goede lessen hebt meegekregen? Onvermijdelijk zorgt dat voor problemen later in het leven, merkt contextueel therapeut Jantine den Uijl-van Loon. „Ik zie heel vaak het ”van geslacht tot geslacht” terugkomen.”