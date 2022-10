Bisschoppen: kennis van het geloof is zeer gering of afwezig

De kennis van het christelijk geloof is in Nederland zeer gering of zelfs afwezig. Veel katholieken spreken liever over geloof in normen en waarden dan over hun geloof in God. Structuren die het katholieke geloof vroeger in het dagelijks leven ondersteunden, zoals onderwijs, verenigingen en clubs, zijn grotendeels verdwenen. Die boodschap nemen de Nederlandse bisschoppen mee naar paus Franciscus tijdens hun bezoek aan Rome in november.