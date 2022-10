„Mijn leven is helemaal vervlochten met de Oekraïense hoofdstad Kiev. Mijn wieg stond er, ik ging er naar school, stichtte er een gezin en vond er een baan. Samen met mijn moeder, echtgenoot en twee dochters van 8 en 13 jaar woonde ik in een eenkamerappartement in het centrum van de stad. Mijn hele leven ligt in Kiev. Ik kon me kortgeleden niet voorstellen dat ik ergens anders zou wonen.”