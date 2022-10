Pleegdochter Cania Hussein (14): Je voelt je soms wat anders dan anderen

Toen ik een jaar oud was, ging het niet zo goed bij mij thuis. Mijn moeder vond het moeilijk om voor een kindje te zorgen. Ze is met mij nog in een paar huizen geweest waar je begeleiding krijgt, maar dat werkte ook niet. En voor een baby is het niet goed om naar al die verschillende huizen te gaan. Dus ging ik naar een pleeggezin. Mijn pleegouders hadden al een pleegkind en ze stonden open voor nog een kindje.