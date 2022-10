Vleermuis lijdt onder kerksluitingen

Tientallen en soms honderden vleermuizen tegelijk komen om het leven door het sluiten of herbestemmen van een kerkgebouw. Kerken met hun hoge torens zijn voor veel vleermuissoorten een favoriete woonplaats, maar nu steeds meer kerken een andere bestemming krijgen of worden gesloopt wegens een gebrek aan kerkgangers verdwijnen die vleermuislocaties. Het is strafbaar om een verblijfplaats van vleermuizen te verstoren, aangezien de dieren strikt beschermd zijn, waarschuwt de Zoogdiervereniging.