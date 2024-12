Tekort medische hulpmiddelen groeit snel, meldt Agema

Binnenland

Het aantal meldingen van tekorten aan medische hulpmiddelen, waaronder medicijnen, groeit erg snel. Vorig jaar zijn 1400 meldingen gedaan van tekorten, in de eerste helft van 2024 lag dit aantal al op 1500, meldt zorgminister Fleur Agema aan de Tweede Kamer. „Het is van belang dat medische hulpmiddelen toegankelijk en beschikbaar zijn, maar dat is helaas niet vanzelfsprekend”, schrijft zij in een brief.