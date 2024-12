Lelystad: alleen F-35-vliegbasis als vakantievluchten ook mogen

Het college van Lelystad „heeft begrip voor de behoefte van defensie voor uitbreiding van haar activiteiten, zeker in de huidige mondiale politiek”. Maar als het kabinet inderdaad Lelystad Airport aanwijst als locatie voor extra gevechtsvliegtuigen, „dan mag dit geen belemmering vormen voor de potentie van het gebied en de economische ontwikkeling van de regio”, vindt wethouder Dennis Grimbergen. Lelystad Airport is bedoeld als commerciële luchthaven om vakantievluchten van Schiphol over te nemen, maar daar verzet een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen.

De gemeente liet eerder al weten een oefenterrein met explosieven „onbespreekbaar” te vinden. Als Defensie inderdaad kiest voor Lelystad als nieuwe vliegbasis en er moet ook een dergelijk oefenterrein komen, is er volgens Grimbergen „geen sprake meer van een balans in overlast en een goede leefomgeving”.

Na Lelystad volgen voormalig vliegbasis De Peel en Groningen Airport Eelde „als minst slechte alternatieven op het gebied van geluidshinder”, stelt Tuinman. De militaire luchthavens Volkel, Leeuwarden, Gilze-Rijen en Eindhoven vallen af als locatie voor extra vluchten.

De gemeente Land van Cuijk is „verheugd” dat de vliegbasis in Volkel niet meer in beeld is als uitbreidingslocatie, zegt wethouder Antoinette Maes. Tegelijkertijd vindt de gemeente het „bijzonder vervelend” dat De Peel nog wel een optie is. Maes zegt dat haar gemeente „de behoefte en noodzaak” om de krijgsmacht te versterken begrijpt en steunt, maar stelt dat Noord-Brabant „nu al onevenredig zwaar wordt belast door activiteiten van Defensie”. Ze pleit daarom voor een evenwichtige verdeling van deze activiteiten over het hele land.