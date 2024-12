NVZ: verpleegkundigen dupe van onderwijsdeal, niet specialisten

Om minder te hoeven besparen op het hoger onderwijs, worden nu door een deal in de Tweede Kamer miljoenen euro’s gekort op de subsidieregeling ‘strategisch opleiden medisch-specialistische zorg’, zo werd woensdagavond bekend. Maar die regeling is er voor al het personeel in de medisch-specialistische zorg en komt volgens de verenigingen vooral neer op de nascholing van verpleegkundigen.

De coalitie en de vier oppositiepartijen die tot een akkoord zijn gekomen, hebben besloten om 165 miljoen euro te bezuinigen op de subsidie voor bij- en nascholing. De omvang van de regeling is 238 miljoen euro, wat er met de resterende 73 miljoen gebeurt is niet bekend. Verder wordt er 150 miljoen euro bezuinigd op topinkomens van medisch specialisten.

De zorgverenigingen noemen de bezuiniging „onacceptabel”. „Dit is de zoveelste bezuiniging in korte tijd op het personeel in de zorg”, aldus Bianca Buurman, voorzitter van V&VN. Volgens haar moet juist „alles op alles” gezet worden om het grote tekort aan verpleegkundigen op te lossen. „Een onderwijsakkoord sluiten over de rug van verpleegkundigen is zo’n beetje het slechtste idee van 2024.”

„Het is cruciaal dat wij de komende jaren kunnen blijven investeren in onze medewerkers die het hart vormen van de zorg. Het is dan ook een hard gelag dat juist deze medewerkers nu de dupe dreigen te worden.” Dat meldt NVZ-voorzitter Ad Melkert die wijst op de „gigantische uitdagingen” waar de zorg voor staat, „met oplopende arbeidsmarkttekorten en een toenemende zorgvraag”.