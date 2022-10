De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft op een conferentie over de wederopbouw van zijn land in Berlijn gevraagd om extra financiële steun. Hij verwacht dit jaar een begrotingstekort van 38 miljard dollar (ruim 38 miljard euro) en hoopt „nog op deze conferentie” een besluit te vernemen over hulp uit het buitenland.