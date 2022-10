Het Zuid-Koreaanse leger heeft maandagochtend waarschuwingsschoten afgevuurd, omdat het van mening was dat een Noord-Koreaans schip de betwiste zeegrens tussen de territoriale wateren van de twee Aziatische landen was overgestoken. Niet veel later vuurde Noord-Korea ook waarschuwingsschoten af op een Zuid-Koreaanse boot, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.