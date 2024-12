Captagon bestaat voor het grootste deel uit amfetamine, oftewel speed. Het middel wordt in het Midden-Oosten veel gebruikt. Volgens deskundigen werd het bovendien door Syrië gebruikt om andere landen onder druk te zetten om met Syrië te blijven samenwerken. Met de handel werden miljarden verdiend.

Persbureau AFP werd door HTS meegenomen naar een pakhuis buiten Damascus waar de pillen in elektrische apparaten verstopt waren om naar het buitenland gesmokkeld te worden. Dat pakhuis zou gerund worden door Maher al-Assad, de broer van de inmiddels verdreven Syrische leider. Hij wordt gezien als de leider van de captagonhandel. HTS zegt dat de drugs die in dat pakhuis en elders in het land gevonden worden, verbrand zullen worden.