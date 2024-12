Ze benadrukte dat het wezenlijk is dat de Amerikanen inzien „dat de bondgenoten in Europa ook voor ons belangrijk zijn”. Toen Merkel nog bondskanselier was, had ze met Trump te maken, die toen uithaalde naar NAVO-landen. Maar „we zijn samengebleven.”

Merkel was in Amsterdam voor de promotie van haar boek Vrijheid (Freiheit). Op een bijeenkomst in de volle Oude Lutherse Kerk sprak de 70-jarige christendemocrate met schrijver Arnon Grunberg over haar memoires. Grunberg introduceerde haar als een „Star”.

Ze was zestien jaar lang, van eind 2005 tot drie jaar geleden, regeringschef van de Bondsrepubliek, als eerste vrouw en als eerste persoon die in de communistische DDR (Oost-Duitsland) opgroeide.