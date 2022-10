De EU-lidstaten zijn het in grote lijnen eens geworden over afspraken die moeten leiden tot een verlaging van de energieprijs. Na uren onderhandelen tijdens de Europese top in Brussel noemde premier Rutte het resultaat „een goede uitkomst” en „een belangrijke stap”. Er wordt onder meer gezocht naar een manier om pieken in de gasprijs te begrenzen zonder de bezwaren die Nederland en Duitsland zien.