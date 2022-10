Russische troepen en anderen die onder hun bevel opereren hebben routinematig gedetineerden gemarteld tijdens hun zes maanden durende bezetting van Izjoem, een stad in de regio Charkov in het noordoosten van Oekraïne. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) op basis van interviews met meer dan honderd inwoners van Izjoem. In september meldde Oekraïne er een massagraf te hebben aangetroffen.