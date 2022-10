De Amerikaanse president Joe Biden doet de Russische beschuldigingen dat het Westen achter de lekkages van de twee Nord Stream-gaspijpleidingen in de Oostzee zit, af als „leugens”. „Het was een opzettelijke sabotageactie en de Russen pompen desinformatie en leugens naar buiten. We zullen met onze bondgenoten samenwerken om uit te zoeken wat er precies is gebeurd”, vertelde hij aan verslaggevers.