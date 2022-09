Over enkele dagen begint de wijnmaand. Dan wordt de wijnoogst binnengehaald. Vaak gaat dit gepaard met wijnfeesten waar veel gedronken wordt. De gevolgen zijn vaak dronkenschap, losbandigheid, geweld en het schenden van huwelijkstrouw. Wat een schril contrast met het verblijf in het wijnhuis van Christus, waar onze tekst over gaat.