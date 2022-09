CNN: Russische schepen gesignaleerd bij Nord Stream-pijpleidingen

Russische marineschepen zijn maandag en dinsdag gesignaleerd in de buurt van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, die op dat moment ook op drie verschillende plekken gingen lekken. Dat meldt CNN op basis van bronnen binnen Europese inlichtingendiensten. Of de Russische schepen iets te maken hebben met de lekkages blijft echter onduidelijk. De ingewijden zeggen namelijk verder dat er “elke week” Russische marineschepen in de Oostzee gesignaleerd worden.