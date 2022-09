De Nederlandse Aardolie Maatschappij, uitbater van het Groningenveld, had „op alles” invloed als het gaat om de versterking van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. Omdat de NAM aansprakelijk was, „moest alles goedgekeurd worden” door het dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil. De NAM bemoeide zich zelfs met „de meest fabelachtige details”, verklaart Alders.