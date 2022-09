Het onderzoek naar een door de farmaceuten Eisai en Biogen ontwikkeld medicijn dat volgens hen de ziekte van Alzheimer vertraagt, is goed uitgevoerd, stelt neuroloog en medisch directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam Yolande Pijnenburg. Het zou een stap in de goede richting kunnen zijn, maar het is volgens haar te vroeg om te stellen dat het medicijn goed nieuws is voor alzheimerpatiënten.