Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft in de Canadese stad Montreal andere landen om steun gevraagd in de klachtenprocedure die tegen Rusland loopt vanwege de ramp met MH17. Op de vergadering van de burgerluchtvaartorganisatie ICAO vroeg Harbers aandacht voor de procedure in de hoop Rusland weer aan de onderhandelingstafel te krijgen.