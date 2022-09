Op de avond van 24 september 1942 werd er een „schreiend meisje” gevonden in Amsterdam. Ze droeg een blauwe muts, een wollen slobpak en bruine schoentjes. Dat was Roosje Drukker, 2 jaar oud en Joods. Daarna, in het weeshuis, heette ze Irma, en na de oorlog werd ze weer Roosje. Toen wist ze het niet meer: was ze nu Irma of Roosje?