Op handwerkclub De bezige brei doet ieder haar eigen ding

De groep is opgericht door nicht Anja (36), vertelt haar tante, Marja Simon (63), een van de deelnemers. „Anja had al ervaring met handwerken in een groep met enkele vriendinnen.” Ze vroeg enkele tantes en nichtjes. Dertien van hen gaven aan belangstelling te hebben.

Er werd een naam bedacht en de groep ging van start. Het gezelschap komt elke twee maanden bij elkaar, telkens bij iemand thuis. „De een breit sokken, de ander een trui voor haar kinderen of kleinkinderen”, vertelt Simon. „Weer een ander knipt lapjes voor de potjes advocaat die ze aan de weg in een kast verkoopt en sommigen zitten er gewoon bij voor de gezelligheid.”

De deelnemende dames zitten in een groepsapp. „Af en toe laat iemand in de app een werkje zien dat ze heeft gemaakt.” Rond 22.00 uur sluiten de creatievelingen af, maar, zegt Simon, „eerst maken we een afspraak voor de volgende keer”.