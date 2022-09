De meerdaagse referenda in bezette Oekraïense gebieden gaan dinsdag hun slotdag in. Inwoners stemmen over de vraag of hun regio’s zich moeten aansluiten bij Rusland dat aanstuurt op annexatie. De Oekraïense regering en haar westerse bondgenoten zien de volksraadpleging als een schijnvertoning waarvan de uitslag al vaststaat en die kan leiden tot verdere escalatie van het conflict.