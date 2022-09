Britse premier Truss feliciteert Italiaanse collega Meloni

De conservatieve Britse premier Liz Truss heeft haar Italiaanse collega Giorgia Meloni, de leider van de rechts-nationalistische partij Fratelli d’Italia, gefeliciteerd met het resultaat in de parlementsverkiezingen. Meloni kreeg 26 procent van de stemmen. Door een verbond te sluiten met Lega en Forza Italia kan het rechtse blok rekenen op een ruime meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden, ten minste 237 van de 400 zetels, en ook in de Senaat. Centrum-links bezet er voorlopig slechts 84.