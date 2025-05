Bron: Trump sprak Zelensky voor telefoongesprek met Poetin

Trump en Zelensky zouden elkaar „enkele minuten” hebben gesproken. Een bron in het Witte Huis meldde dat het overleg tussen Trump en Poetin om 16.35 uur bezig was. Het is niet duidelijk of dat gesprek nog voortduurt of is afgelopen.

De Amerikaanse president wil de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk beëindigen. Hij hoopt dat het gesprek met Poetin daaraan bijdraagt. Trump is volgens een woordvoerder van het Witte Huis „moe en gefrustreerd geraakt met beide partijen”.