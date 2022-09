De tyfoon Noru heeft in de Filipijnen ten minste aan vijf reddingswerkers het leven gekost. Zij kwamen om in de provincie Bulacan, waar Noru voor overstromingen zorgde. In totaal zijn vanwege de storm en overstromingen 74.000 mensen geëvacueerd. President Ferdinand Marcos heeft opdracht gegeven om via de lucht noodhulp en opruimmaterialen naar de zwaarst getroffen gemeenschappen te brengen.