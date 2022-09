Door noodweer in het oosten van Canada zijn een half miljoen huishoudens zonder stroom komen te zitten. De tropische cycloon Fiona is weliswaar afgeschaald tot zware storm maar de windsnelheden tot bijna 140 km per uur zijn nog altijd groot genoeg om bomen te ontwortelen, woningen te beschadigen en elektriciteitsleidingen te vernielen. Ook de hevige regen zorgt voor overlast.