Aanklager Strafhof met verlof tijdens onderzoek seksueel wangedrag

Eind vorig jaar kwamen beschuldigingen naar buiten dat Khan zich lange tijd zou hebben misdragen tegenover een medewerker van het in Den Haag gevestigde hof. Khan heeft de aantijgingen openlijk ontkend en riep zelf op tot een onderzoek. Dat kwam er in november.

Volgens de verklaring heeft Khan zijn tijdelijke stap terug zelf gecommuniceerd aan de rest van het kantoor van de aanklagers. In zijn afwezigheid wordt dat kantoor geleid door de twee onderaanklagers.

Het is een situatie die niet eerder voorkwam bij het ICC. Het hof staat bovendien onder druk vanwege sancties van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump legde strafmaatregelen op, omdat hij boos was over de arrestatiebevelen die Khan had uitgevaardigd voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de toenmalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in de Gazastrook.

Khan vaardigde de arrestatiebevelen tegen de Israëlische bewindslieden uit kort nadat hij had vernomen dat er een aanklacht wegens seksueel wangedrag was ingediend. Even daarvoor had hij een gepland bezoek aan Israël en de Gazastrook al afgezegd. Israëlische media suggereerden deze week dat er zowel binnen het Strafhof als in diplomatieke kringen vragen bestaan over de timing van het uitvaardigen van de arrestatiebevelen.