Ondanks felle internationale kritiek wordt in de bezette delen van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja zaterdag voor de tweede opeenvolgende dag in een referendum gestemd over aansluiting bij Rusland. Op sociale media gaat een video-opname rond waarop gewapende mannen mensen lijken te dwingen hun stem uit te brengen.