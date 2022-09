Gespecialiseerde reddingswerkers hebben in totaal 436 lichamen geborgen die in het massagraf lagen in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Izjoem. De meeste lijken vertonen sporen van geweld. Dat heeft het Oekraïense persbureau Interfax bekendgemaakt met een verwijzing naar berichtgeving van de gouverneur van de provincie Charkov, Oleh Sinjehoebov.