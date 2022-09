IAEA-topman: situatie in kerncentrale Zaporizja verslechtert

De situatie in de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja „verslechtert verder”, waarschuwt directeur-generaal Rafael Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). „We kunnen het ons niet veroorloven te wachten tot er iets rampzaligs gebeurt”, zei Grossi na een vergadering over Zaporizja met onder anderen de Franse president Emmanuel Macron. „Zolang de bombardementen doorgaan, zijn de risico’s enorm.” Grossi is in New York vanwege de Algemene Vergadering van de VN daar.