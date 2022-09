Rusland schendt het Handvest van de Verenigde Naties met zijn oorlog in Oekraïne, zei de Amerikaanse president Joe Biden woensdag in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN in New York. „Een permanent lid van de Veiligheidsraad is zijn buurland binnengevallen, in een poging een soevereine staat van de wereldkaart te vegen”, zei Biden.