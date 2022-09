Het kabinet heeft het in de miljoenennota met geen woord over de oplopende kosten voor middelbare scholen, klaagt hun koepelorganisatie, de VO-raad. De scholen zijn meer geld kwijt aan energie en door de inflatie. Volgens de koepel heeft de overheid in de begrotingsplannen ook nauwelijks aandacht voor de geestelijke gezondheid van scholieren.